26日の参議院内閣委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉議員が、自民党総裁選などの際における高市総理陣営の「ネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑」について追及した。高市総理は、疑惑発覚後に地元の第一秘書へ直接電話で聞き取りを行ったとし、動画作成の依頼や週刊誌報道にあるような内容は確認できず、記録もないと答弁した。【映像】「7回ヤジ」の瞬間（実際の様子）杉尾議員は、報道によれば地元秘書と動画作成者とされる男性の