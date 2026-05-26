「ドジャース−ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務めた。登板前には山本由伸投手、佐々木朗希投手と記念撮影を行い、山本が金メダルを首からかけて満面の笑みを浮かべた。試合開始１時間前に報道陣の取材に応じたりくりゅうペアは「先ほど、監督、佐々木選手、山本選