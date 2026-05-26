火曜日の午後も雲の広がりやすい所がありますが、中国、四国から北海道にかけて広い範囲で日差しがありそうです。沖縄から東日本にかけて真夏日になる所も多くなるでしょう。【CGで見る】全国の雨の予想（27日午前9時〜28日午前6時）奄美地方は土砂災害など警戒奄美地方は午後も雨の降る所がありそうです。夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。午後は種子島、屋久島付近を発達した雨雲が進み、激しい雨の降る