中東情勢を背景に資材・エネルギー価格上昇への警戒感が高まる中、セブン‐イレブン・ジャパンは省エネ投資や物流効率化の取り組みを加速する。阿久津知洋社長は「お客様への価格負担ができる限りかからないよう努力したい」と語り、従来から進めてきた環境施策のスピードを引き上げる考えを示した。同社は「グリーンチャレンジ2050」を掲げ、2030年までにCO2排出量50％削減、プラスチック使用量50％削減を目標としている。