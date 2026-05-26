岡山県津山市で配送業務中に、委託事業者が配送先の氏名や住所などが記載された名簿を紛失していたことが分かりました。 津山市によりますと、今月19日、広報津山の配送委託先である津山市シルバー人材センターの配送担当者が、久米支所管内で広報紙の配送を終え、配送先の確認に使う名簿を確認したところ、携帯していた2枚のうち1枚、管内の広報配送先の住民42人分を紛失。翌日に配送ルートを確認するも発見で