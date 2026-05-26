23日(現地時間)、フライブルクはブレーメンから長田澪(ドイツ名ミオ・バックハウス)を獲得したと発表した。この移籍によってフライブルクがブレーメンに支払う移籍金1500万ユーロ(約27億7000万円)は、クラブ史上最高額。フライブルクの長田に対する期待の大きさがうかがえる。フライブルクでは現守護神であるノア・アトゥボルが今年夏にビッグクラブに移籍することが確実視されている。そのため彼に代わる正ゴールキーパーとして