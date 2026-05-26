30日(現地時間)、パリ・サンジェルマン(PSG)はアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝戦に臨む。前回大会の優勝チームであるPSGが勝てば、史上9チーム目の二連覇達成となる。偉業に挑むPSGにとっての懸念材料は、怪我で離脱しているアクラフ・ハキミとウスマン・デンベレの状態だろう。ハキミは、バイエルン・ミュンヘンとの準決勝1stレグで右太もも裏を負傷。それ以降はチームからは離れて別メニューでの調整が進められ