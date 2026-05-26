映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）の濱口竜介監督が２６日、東京・千代田区の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席。第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した岡本多緒とヴィルジニー・エフィラも同席した。最優秀女優賞を受賞した２人について、濱口監督は「本当にこの受賞をうれしく思います。２人の学者の往復書簡から始まった映画なので、その魂を作るように演じてくださった２人に、こうやって評