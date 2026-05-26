４月２６日の香港・クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１で８着だったジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は、次走に予定している宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で松山弘平騎手と初コンビを組む。平安Ｓを勝ったロードクロンヌは、当初の予定通り、帝王賞（７月１日、大井）へ向かう。鞍上は引き続き横山和生騎手。ヴィクトリアマイル１２着のパラディレーヌは府中牝馬Ｓ（６月