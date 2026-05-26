テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２６日、シンガー・ソングライターの竹内まりやの１１年ぶりのライブ映像が公開されたことを報じた。同番組のオープニングテーマ曲も手がけた竹内が昨年開催したアリーナツアー「ｓｏｕｖｎｉｒ２０２５〜ｍａｒｉｙａｔａｋｅｕｃｈｉｌｉｖｅ〜」のライブＤＶＤ・ＢＤが７月２２日に発売されることを紹介。番組では夫で同じくシンガー・ソ