女優の松本若菜が２６日、都内で行われた「しゃぶしゃぶ温野菜新商品発表会」にお笑いトリオの「３時のヒロイン」と出席した。松本と「友達になりたい！」という３時のヒロインの３人と鍋を囲み、女子トークが繰り広げられた。松本は「親友、心開いた人にしか話さないんですけど」と前置きし、「蚊に刺されやすいんですよ」と悩みを吐露。会場には、それは本当に親友にしか話さない内容なのかと微妙な空気が流れつつ、「誰も