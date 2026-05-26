◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の西舘勇陽投手（２４）が２６日、今季初めて１軍に合流した。この日、交流戦初戦・ソフトバンク戦が行われる東京ドームに姿を見せた。３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板、初先発する予定となっている。３年目の今季は上半身のコンディション不良で開幕１軍入りを逃していた右腕。約２か月のリハビリを経て今月３日に実戦復帰し、２