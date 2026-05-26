巨人３軍を率いる会田有志監督は２６日、ジャイアンツ球場で行われた３軍故障班の練習前、選手とスタッフに阿部慎之助前監督についての事情説明があったことを明かした。選手に向けては「ジャイアンツとしては前を向いて前進するしかないから、自分のコントロールできることをしっかりやろう。ジャイアンツは前に進む。だから目標を見失わずに、一人一人できることをしっかり前向きにやっていこう」などと声をかけたという。育