&TEAMのTAKIとJOが、6月17日発売の生活情報誌『オレンジページ』に登場。周年記念号の特別企画として、メンバーの中でも料理好きとして知られているTAKIと、食べること、特に白米が好きだというJOの二人が誌上料理レッスンに挑戦した。【別カット】興味津々…料理レッスンを熱心に受けるTAKI＆JO『オレンジページ』をはじめ雑誌・テレビで活躍する人気料理家・コウケンテツ氏の指導のもと韓国の家庭の味「チャプチェ」を作