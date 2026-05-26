介護保険法や社会福祉法などの改正案は26日の衆院本会議で賛成多数により可決され、衆院を通過した。「住宅型」の有料老人ホームの入居者を対象に、介護保険サービスを利用するのに必要な「ケアプラン」の作成と生活相談の費用を有料化し、原則1割の負担を求める規定を盛り込んだ。有料老人ホームは「介護付き」のタイプもあり、入居者はサービス料の一部としてケアプラン作成費などを負担している。住宅型は「居宅」扱いのた