石川県輪島市から伝統工芸品「輪島塗」の箸を贈呈され、関係者と写真に納まる森保一監督（後列左から2人目）らサッカー日本代表＝26日、千葉市のJFA夢フィールド2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市は26日、サッカー日本代表と日本サッカー協会の支援に感謝を込め、伝統工芸品「輪島塗」の箸を贈呈した。森保一監督は「われわれも応援しています」と笑顔を見せ、堂安律選手からNOTOと記したユニホームが手渡された