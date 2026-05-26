映画「急に具合が悪くなる」に主演し、第79回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した岡本多緒さんとビルジニー・エフィラさんが26日、濱口竜介監督らと共に東京都内の日本記者クラブで記者会見した。岡本さんは「全く現実味は湧いていません。この映画をたくさんの人に見てもらえるきっかけになるならうれしい」と喜びを語った。カンヌ映画祭で日本の俳優が女優賞を受賞するのは初めて。映画は哲学者の宮野真生子さんと人類学者