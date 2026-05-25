国や伝統を重視する右派市民に対して「強い主張を持ち、積極的に政治に参加している」というイメージを抱く人は少なくないだろう。しかし実際のデータを見ると、必ずしも活発とはいえない側面も浮かび上がる。右派市民の行動特性を分析する。※本稿は、中京大学現代社会学部教授の松谷 満『「右派市民」と日本政治愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。右派市民たちは政治に対してど