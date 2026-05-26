【ニューヨーク＝山本貴徳】「モダン・ジャズ最後の巨人」と言われた米国を代表するテナーサックス奏者、ソニー・ロリンズさんが２５日、ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。９５歳だった。公式サイトで発表された。１９３０年、ニューヨーク生まれ。少年時代からピアノやサックスを学んだ。５０年代には巨匠マイルス・デイビスと活動をともにした。５６年のリーダー・アルバム「サキソフォン・コロッサス」はジャ