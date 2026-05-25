なぜ他人が評価され、自分は認められないのか……。こうした不満や焦りの感情の背景には、単なる能力差では説明しきれない構造が絡んでいるという。世間の評価に揺れる心との向き合い方を中国古典から学ぶ。※本稿は、文芸翻訳家の伏 怡琳『困ったときは中国古典に聞いてみる』（アルク）の一部を抜粋・編集したものです。心をむしばむ不安「世間からの愛」とは？【お悩み相談】大学を出て今の会社に入り、10年が経ちました。最近