「年収1000万円」と言えば、多くの会社員が目標とする一つの目安です。しかし、実際に額面が1000万円に到達しても、「思ったほど生活が豊かにならない」と思っている人も多くいます。 同じ会社員の年収500万円世帯と比較したとき、額面は2倍になっているにもかかわらず、手元に残るお金は約1.6倍止まりになるのです。これはなぜでしょうか。本記事では、税金と社会保険料の仕組みから、手取りが伸び悩む原因を解説します。