庭付きの一戸建てを購入すると、「せっかくだから庭でBBQをしたい」と考える人も多いでしょう。ただし、SNSなどでは住宅街でのBBQは迷惑なのか？という話題が議論になることがあります。 「近所もやっているし問題ないのでは？」「法律的には違法なの？」と疑問に感じる人もいるかもしれません。本記事では、住宅街でのBBQに関する法律上の考え方や、トラブルになりやすいポイント、近隣と良好な関係を保つための工夫につい