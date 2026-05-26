昨今、キャッシュレス決済のみに対応するお店が増えてきました。一方で、昔ながらのお店では「現金のみ」対応ということもあります。 利用客にとっては便利なことが多いキャッシュレス決済ですが、実際にお店側にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。本記事では、キャッシュレス決済の現状や、「現金のみ」とする理由も解説します。 キャッシュレス決済は店舗に手数料がかかる 支払いを「現金の