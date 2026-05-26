先日「6桁以上の数字を見ると、心の中で『いち、じゅう、ひゃく……』と数えないと分からない」というSNS投稿が話題になり、共感の声が多く寄せられました。 給料、貯蓄、住宅価格など、日常生活では6桁以上の金額に触れる場面が多くあります。なぜ多くの人が同じ悩みを抱えるのか、そして数字をスムーズに読み取るコツについて解説します。 SNSで「6桁以上の数字、読みにくい」が話題に SNS（X）に「恥ず