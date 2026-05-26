無料の不用品回収車は、費用をかけずに不用品を処分できるサービスとして案内されることもあり、利用を検討したことがある人もいるかもしれません。 しかし、安易に依頼すると、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。 今回は、無料の不用品回収の概要や気をつけたいトラブル、注意点について解説します。 無料の不用品回収とは 無料の不用品回収とは、業者が家電やバイク