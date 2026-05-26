株式投資と聞くと、株価レートを追いかけ、タイミングをみて売却し利益を得る印象を持つ人が多いでしょう。 しかし、売却せずに保有し続けることで得られる「配当金」を利益とするケースがあります。本記事では、現在の国内の高配当銘柄や、花王を保有例に、10年保有し続けた場合の配当金額を検証します。 配当金とは？ 株式取引の利益の得方には、配当金が含まれる「インカムゲイン」と、株売却によ