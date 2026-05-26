【鳴潮 × ZOZOTOWN】 受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時 配送時期：8月中旬 予定 ZOZOは、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「鳴潮 × ZOZOTOWN」を5月29日よりZOZOTOWN限定で受注販売する。 今回、イラストレーターのJohn Kafka氏（@john_kafka02）が本企画のために描き下ろし