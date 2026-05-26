BTSがまた一つ、新たな栄誉を手にした。5年ぶりとなる「AMA」最高賞の受賞だ。【注目】BTS・V「好きすぎて滅」BTSは5月26日（日本時間）、米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された「2026 アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」で、大賞にあたる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。BTSは2021年にも『Butter』で同賞を受賞しており、最高賞を2度獲得したアジア人アーティストは彼らが初となる