ちゃんみなが、韓国で持ち前のカリスマ性を披露した。ちゃんみなは5月26日午前、ソウル・汝矣島のポンピドゥーセンター・ハンファで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のフォトウォールイベントに出席した。【写真】ちゃんみな、韓国イベントに降臨！この日のちゃんみなは、黒と白の糸が繊細に織り込まれたツイード調のノースリーブワンピースをシックに着こなし、圧倒的なカリスマ性で会場を魅