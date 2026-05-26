BABYMONSTERが、“超高速”カムバックを果たす。5月26日、所属事務所YGエンターテインメント（以下、YG）は、BABYMONSTERが6月8日に新デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』をリリースすると発表した。【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人メンバー・アサこれは、5月4日にリリースされた3rdミニアルバム『CHOOM』の活動からわずか約1か月という異例のスピードカムバックだ。所属アーティストのより精力的な活動とア