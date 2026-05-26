【初音ミク バニーVer. / Art by 三目YYB】 11月 再販予定 5月26日 予約受付開始 価格：44,000円 フリーイングは1/4スケールフィギュア「初音ミク バニーVer. / Art by 三目YYB」を11月に再販する。価格は44,000円。5月26日から予約受付を開始した。 本製品は三目YYB氏が描いたイラストをもとに造形したバニースタイルの初音ミク