5月25日夜8時前、都内の自宅で18歳の娘に暴行したとして、警視庁に現行犯逮捕されたプロ野球・読売巨人軍監督の阿部慎之助氏（47）。26日未明に釈放されたが、同日に辞任した。交流戦前日、シーズン中の逮捕に球界には激震が走っている。【写真】小学生とキャッチボールをする阿部氏、引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける様子、夜の西麻布を歩いていた選手時代阿部容疑者は2006年に2つ年下の元モデルと結婚。18歳の長