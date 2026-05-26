日本児童文学者協会は26日、児童文学作家で協会元理事長の丘修三（おか・しゅうぞう、本名渋江孝夫）さんが死去したことを発表した。24日午後7時31分、東京医科大学八王子医療センターで亡くなった。享年85歳。日本児童文学者協会新人賞、第3回坪田譲治文学賞、第5回新美南吉児童文学賞など数々の賞を受賞し、長年に渡り児童文学界をけん引した。丘さんは1941年4月、熊本県生まれ。東京教育大学教育学部卒業。養護学校で教員と