お笑いタレント有吉弘行（51）が26日、インスタグラムを更新。25日にMCを務めたダチョウ倶楽部40周年記念イベントの舞台裏で起こっていたことを公開した。「ダチョウ倶楽部40周年でした」と書き出すと、「●打ち上げ⚫流木こと鶴太郎さんと⚫太田さんが和歌子さんに帰るんじゃないと捕獲され⚫結局私は松村さんと帰りました」とつづり、その場面の写真4点を投稿した。この投稿には「ええ写真」「みんなステキな笑顔