言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日本の原風景を表す言葉、特定の地域で深く愛されている海の恵み、そして衣服の仕立てに関わる基準という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□たは□□たか□□ばヒント：米や野菜