広東省深セン市で開催中の第22回中国（深セン）国際文化産業博覧交易会（文博会）では、人工知能（AI）はもはや単に花を添えるだけの補助的ツールではなく、文化を巡る創作、生産、運営、伝播、消費のチェーン全体にわたるコアエンジンとなっている。今回の文博会で、騰訊（テンセント）は「使いやすいAIが、新たな質の生産力を活性化する」をテーマに、大規模AIモデル「混元」のフルスタック技術システムを携えて出展した。「混元