中国ネット通販の上半期最大セール「618」は早ければ5月末から始まります。今年は各プラットフォームのサービスでAIの導入が加速しており、主にマーケティング、物流、新商品投入などの分野で効率化を図っています。老舗の巨大ECサイト淘宝（タオバオ）は親会社阿里巴巴集団（アリババグループ）傘下のLLM「千問」と連携し、買い物アシスタントとして消費者にAI試着、AI割引計算、AI安値購入支援などの機能を提供します。京東（JD