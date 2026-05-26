たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「因」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると同じように見える漢字の中から、違いを見つけ出せるか挑戦してみてください。問題：「因」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は左半分にあります。答えを見る↓↓↓↓↓正解