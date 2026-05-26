胸踊る新色登場ヤマハは、同社のスーパースポーツモデルである「YZF-R3 ABS」および「YZF-R25 ABS」のカラーリングを一新し、2026年5月28日より発売します。今回新たに追加されるカラーは、「ブルー」、「ブラック」、「ライトグリーン」の3種類です。これにより、2026年2月27日から台数限定で販売されている「70th Anniversary Edition」のホワイトを含め、全4色のラインナップとなります。【画像】「Y2K」を意識した新色追加