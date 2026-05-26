中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は、政府が来週提出する予定の今年度の補正予算案に対して、組み替え動議の提出を検討する方針を確認しました。中道改革連合階猛 幹事長「（ナフサの）目詰まり問題で知恵とか工夫もなく、漫然とエネルギーへの補助金を続けていくというやり方ではなくて、問題の本質に目を向けた事業者支援であったり、供給制約を解消するための手立てであったり、こういうことを補正予算の審議の中