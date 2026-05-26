タイタンの太田光代氏が26日までに、自身のXを更新。左頬を手術したことを報告した。【写真】「とんでもない事態」左頬にガーゼを貼った痛々しい太田光代氏太田氏は25日に「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか 始まりは四月だった。Xにポストもしたけど黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて。元は多分アレルギー由来かと思う」とつづった。続けて「凄く腫れた後、頬が