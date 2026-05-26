お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が26日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜後1：00）に生出演。きのう25日に娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕され、きょう26日に辞任を発表した読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督についてコメントした。【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏大の巨人ファンとして知られる塙。番組冒頭、いきなり、フジテレビ系『ネプリーグ』で出た問題の話で盛