関西演芸協会の会員総会が26日、大阪・寝屋川の「成田山不動尊」で開催され、第11代会長にお笑いコンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫（58）が就任することが総会で満場一致で承認され、正式決定。渡辺は「大役を任されることになって光栄です。2期になるか3期になりか分かりませんが、頑張ります」と語った。7月28日の“ナニワの日”に同協会を「一般社団法人関西演芸協会」として法人化することを表明した。1949年設