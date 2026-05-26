◆米大リーグドジャース５―３ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点１四球の活躍で逆転勝利に貢献した。チームは先発シーハンが６回２失点と好投し、７回には２番手右腕ハートが先頭に被弾。球団新記録で３８イニング続いていた連続無失点記録が途絶