映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒とベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラが２６日、東京・内幸町の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席した。岡本は黒のロングドレスで登場。「受賞から２日たち、現実味は湧いておりません。一生湧くことはないのかなと感じているんですけど、この映画をたく