米男子プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁が２６日までに自身のインスタグラムを更新。貴重なシーズンオフのショットを複数公開している。「Ｓｕｍｍｅｒ ｂｉｇｇｉｎｎｓ…（夏が始まる）」の短い投稿とともに、クルーズ船やプールでくつろいだり、トレーニングする姿も披露した。これには世界中から「スターだ」「ナイス」「ルイ〜〜〜最高だ」の書き込みだけではなく「レイカーズに残ってくれ」「プレーオフ