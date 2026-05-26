【グランツーリスモ７：アップデート】 6月11日 配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用レース「グランツーリスモ７」において、6月のアップデートのプレビュー映像を公開した。 6月11日に配信予定のアップデートでは新たに5台を追加収録。映像ではフェラー