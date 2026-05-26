◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人のフリアン・ティマ外野手が、１軍に合流した。支配下契約を結んだ２５日には、都内の球団事務所で会見に臨んで「支配下になりました。これから１軍で頑張ります」と流暢な日本語であいさつしていた。背番号は「５０」。１５歳のときに球団がドミニカ共和国で行ったトライアウトを受験。１６歳で育成選手として来日し、６年目で念願の初昇格と