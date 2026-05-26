巨人は２６日、阿部慎之助前監督（４７）が山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理されたと発表した。その際、阿部前監督からは「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」との謝罪があったという。山口寿一オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします」とのコメントを発表した。