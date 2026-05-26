【モデルプレス＝2026/05/26】タレントのpecoが5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」息子への手作り弁当公開◆peco、息子への手作り弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「ポークチャップジンジャー」をメインに「昨日の夜の残りのにんじんとピーマンとちくわのきんぴ